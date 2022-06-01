Специалист Достов объяснил концепцию электронного рубля

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов объяснил концепцию электронного рубля.

«Электронный рубль реален, существует четыре его больших модели. В целом затея сводится к тому, что государство вместо того, чтобы начислять деньги на банковские счета, начинает напрямую этим заниматься. То есть упрощённо можно считать, что ваши счета из коммерческих банков переезжают в Центробанк, и Центробанк их ведёт», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, основная идея в том, что государство берёт на себя часть функций традиционной банковской системы.

Ранее экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода в беседе с ФАН высказался о ситуации на валютном рынке.