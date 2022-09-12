Путин заявил о провале экономического блицкрига ряда государств против России

Президент России Владимир Путин заявил о провале экономического блицкрига ряда государств против российской стороны.

«Вновь хочу подчеркнуть, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех, и для них тоже», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных факторах сохранения финансовой стабильности в стране.