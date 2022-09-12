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Экономист Остапкович объяснил цену газа в Европе ниже $2000 за 1 тысячу кубометров

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Анастасия Белоусова
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал снижение цен на газ в Европе.
Экономист Остапкович объяснил цену газа в Европе ниже $2000 за 1 тысячу кубометров
  • РИА Новости

По его словам, сложно просчитать цену газа и нефти, так как «большую роль играет политическая составляющая».

«Сейчас страны G7 фактически договорились о фиксированной цене, по которой будут продавать нефть и газ. Это один из факторов, который повлиял на цены», — объяснил экономист.

Он уточнил, что колебание цен «продержится 3—5 дней, потом может подняться».

«Важно, какое будет решение G7 и как отреагирует на это Россия. Плюс здесь работают финансовые спекулянты. Достаточно сложно делать прогноз, но российскую экономику цена $2000 устраивает полностью», — заключил собеседник RT.

Цена газа в Европе опустилась ниже $2000 за 1 тыс. куб. м.

США вместе с союзниками хотят ввести ограничение стоимости российских энергоресурсов с целью сократить доходы РФ.

При этом Минфин США пригрозил санкциями компаниям, которые будут закупать российскую нефть по цене выше установленного Вашингтоном и его партнёрами лимита.

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