Из-за лицемерной зелёной повестки Запада развивающиеся страны попали в беду, так как западные страны бросились закупать в кризисной ситуации ископаемые ресурсы, заявил главный научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма.

Он отметил, что в условиях энергокризиса в Европе снова начали заниматься добычей ископаемых ресурсов.

«Европа также увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объёмы сжиженного природного газа (СПГ) в США», — приводит слова автора материала РИА Новости.

Другие страны мира в результате также озадачились добычей ископаемого топлива, однако бедные государства без природных ресурсов испытывают серьёзные трудности.

«Европа ведёт себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию... G7 греховно усугубила проблему, лишив развивающиеся страны доступа к ископаемому топливу. И развивающиеся страны будут совершенно правы, когда отвернутся от лицемерной G7», — заключил Сугияма.

В июле премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что опасается полного прекращения поставок газа из России в Европу.

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.