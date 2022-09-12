военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мосбиржа открыла доступ к рынку акций для нерезидентов из недружественных стран

Короткая ссылка
С 12 сентября Мосбиржа открыла доступ клиентам-нерезидентам из недружественных стран к рынку акций и совершению сделок репо с ЦК и облигациями.

Как сообщает ТАСС, упомянутая категория лиц сможет совершать операции с акциями за исключением акций стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний ТЭК.

В этот перечень вошли 53 обыкновенные и привилегированные акции отечественных эмитентов, среди которых — «Роснефть», «Россеть», «Аэрофлот», «Алроса» и другие.

Ранее Центральный банк России поручил брокерам с 1 октября начать ограничение продажи неопытным инвесторам бумаг недружественных стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить