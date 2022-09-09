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В Миннефти Индии заявили о скептическом отношении в мире к потолку цен на нефть из России

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Мировой рынок скептически настроен на предложение ввести ограничение цен на нефть из России. Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури в эфире телеканала «Россия 1».
В Миннефти Индии заявили о скептическом отношении в мире к потолку цен на нефть из России
  • Gettyimages.ru

«Многие в мире относятся скептически к предложению ограничить цены на российскую нефть, и это не лично моё мнение, а мнение рынка», — цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что отношения России и Индии являются крепкими во многих сферах, включая и энергетическую. 

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американская сторона рассчитывает, что Китай и Индия присоединятся к инициативе, направленной на введение потолка цен на российскую нефть.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.

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