В Миннефти Индии заявили о скептическом отношении в мире к потолку цен на нефть из России
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«Многие в мире относятся скептически к предложению ограничить цены на российскую нефть, и это не лично моё мнение, а мнение рынка», — цитирует его ТАСС.
Министр подчеркнул, что отношения России и Индии являются крепкими во многих сферах, включая и энергетическую.
Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американская сторона рассчитывает, что Китай и Индия присоединятся к инициативе, направленной на введение потолка цен на российскую нефть.
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.