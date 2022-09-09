Финансист Чэнь Лиминь назвал падение цен на криптовалюты оптимальным моментом для их покупки

Финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь назвал падение цен на криптовалюты оптимальным моментом для их покупки. По его словам, это относится только к биткоину и Ethereum.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что лучше всего совершать покупки через регулярные промежутки на часть выделенных под эти задачи средств, увеличивая сумму покупки при падении и уменьшая — при росте.

Стоит помнить, что криптовалюты — очень волатильный инструмент и резкий скачок биткоина 9 сентября на 8% — один из примеров. Как напомнил эксперт, этому предшествовало снижение на 25% в течение практически трёх недель.

Рекомендуется определить размер капитала, который будет психологически комфортно направить в такие активы. По словам эксперта, большинство профессионалов индустрии советуют ограничиться 3—5%.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.