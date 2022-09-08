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Банк России уточнил правила выдачи наличных с валютных счетов и со вкладов

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Центробанк разрешил банкам в России выдавать клиентам наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по курсу банка.
Банк России уточнил правила выдачи наличных с валютных счетов и со вкладов
  • РИА Новости

«Выдача наличных средств, зачисленных на валютный счёт или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка», — говорится в сообщении Банка России.

При этом валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября 2022 года, выдаётся в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.

Регулятор напомнил, что граждане могут снять с валютных счетов не более $10 тыс. или эквивалент этой суммы в евро. Средства сверх этой суммы можно получить в рублях.

Также Центробанк продлил до 9 марта запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или со счетов.

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