Кудрин: рубль должен снова стать конвертируемым

Рубль должен вернуть себе статус конвертируемой валюты, чтобы стать привлекательным при международных расчётах, считает глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. Такое мнение он выразил на Московском финансовом форуме.

«Наша российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена, по сути, конвертируемость российского рубля… Стать привлекательной валютой для расчётов очень трудно, не будучи конвертируемой, ну а ещё лучше, чтобы валюта была резервной», — сказал он.

Кудрин напомнил, что конвертируемых валют «в мире всего 22», резервных — ещё меньше.

«Я надеюсь, что мы вернёмся к конвертируемости, тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчётов», — цитирует его «Прайм».

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.