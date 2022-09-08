военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кудрин: рубль должен снова стать конвертируемым

Короткая ссылка
Рубль должен вернуть себе статус конвертируемой валюты, чтобы стать привлекательным при международных расчётах, считает глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. Такое мнение он выразил на Московском финансовом форуме.
Кудрин: рубль должен снова стать конвертируемым
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Наша российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена, по сути, конвертируемость российского рубля… Стать привлекательной валютой для расчётов очень трудно, не будучи конвертируемой, ну а ещё лучше, чтобы валюта была резервной», — сказал он.

Кудрин напомнил, что конвертируемых валют «в мире всего 22», резервных — ещё меньше.

«Я надеюсь, что мы вернёмся к конвертируемости, тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчётов», — цитирует его «Прайм».

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить