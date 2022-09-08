Кудрин: рубль должен снова стать конвертируемым
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
«Наша российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена, по сути, конвертируемость российского рубля… Стать привлекательной валютой для расчётов очень трудно, не будучи конвертируемой, ну а ещё лучше, чтобы валюта была резервной», — сказал он.
Кудрин напомнил, что конвертируемых валют «в мире всего 22», резервных — ещё меньше.
«Я надеюсь, что мы вернёмся к конвертируемости, тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчётов», — цитирует его «Прайм».
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.