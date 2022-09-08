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ЦБ обсуждает идею создания фонда компенсаций для инвесторов с заблокированными активами

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Центробанк рассматривает механизмы возвращения доверия инвесторов, в том числе обсуждается идея создания фонда компенсаций для инвесторов с заблокированными активами. Об этом сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.
ЦБ обсуждает идею создания фонда компенсаций для инвесторов с заблокированными активами
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По её словам, представители ЦБ обсуждали с представителями банков варианты смягчения ситуации с замороженными активами у людей, которые вложились в финансовые рынки.

«Мы сейчас обсуждаем идею в том числе фонда компенсации для таких инвесторов», — приводит ТАСС заявление Набиуллиной в рамках пленарной сессии Московского финансового форума.

Ранее глава ЦБ сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.

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