ЦБ обсуждает идею создания фонда компенсаций для инвесторов с заблокированными активами
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По её словам, представители ЦБ обсуждали с представителями банков варианты смягчения ситуации с замороженными активами у людей, которые вложились в финансовые рынки.
«Мы сейчас обсуждаем идею в том числе фонда компенсации для таких инвесторов», — приводит ТАСС заявление Набиуллиной в рамках пленарной сессии Московского финансового форума.
Ранее глава ЦБ сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.