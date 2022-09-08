ЦБ обсуждает идею создания фонда компенсаций для инвесторов с заблокированными активами

Центробанк рассматривает механизмы возвращения доверия инвесторов, в том числе обсуждается идея создания фонда компенсаций для инвесторов с заблокированными активами. Об этом сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, представители ЦБ обсуждали с представителями банков варианты смягчения ситуации с замороженными активами у людей, которые вложились в финансовые рынки.

«Мы сейчас обсуждаем идею в том числе фонда компенсации для таких инвесторов», — приводит ТАСС заявление Набиуллиной в рамках пленарной сессии Московского финансового форума.

Ранее глава ЦБ сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.