Мишустин заявил, что санкции не подорвали финансовую стабильность России

Беспрецедентные санкции, которые ввели западные страны, не подорвали финансовую стабильность России. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции, но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось», — приводит ТАСС его слова на Московском финансовом форуме.

Ранее Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал об основных факторах сохранения финансовой стабильности в стране.

По словам премьера, деятельность ФНБ совместно с работой Центробанка сформировали «подушку безопасности» в России.

Другими важными инструментами он назвал создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования, а также платформы налоговой службы, казначейства, ведение единого казначейского счёта и таможенное администрирование.