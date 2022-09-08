В Никарагуа заявили о планах увеличить поставки пшеницы из России

Никарагуа планирует увеличить объём импорта пшеницы из России, заявил глава Минфина республики Иван Акоста.

Об этом пишет РИА Новости.

«На 2022 год отгрузка уже идёт буквально в эти дни в порты Никарагуа. Мы открыты к каким-то новым вариантам оплаты», — заявил министр.

Акоста отметил, что сделки по импорту пшеницы могут вестись в рублях, поскольку речь идёт о продукте первой необходимости и подобные поставки не находятся под санкциями.

Он добавил, что Россия и Никарагуа обсуждают вопрос экспорта никарагуанских сахара, кофе и мяса в Россию.

Ранее глава Минфина Никарагуа Акоста заявил, что республика не станет вводить санкции против России.