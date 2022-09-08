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В Никарагуа заявили о планах увеличить поставки пшеницы из России

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Никарагуа планирует увеличить объём импорта пшеницы из России, заявил глава Минфина республики Иван Акоста.
В Никарагуа заявили о планах увеличить поставки пшеницы из России
  • Gettyimages.ru
  • © Henry Arden

Об этом пишет РИА Новости.

«На 2022 год отгрузка уже идёт буквально в эти дни в порты Никарагуа. Мы открыты к каким-то новым вариантам оплаты», — заявил министр.

Акоста отметил, что сделки по импорту пшеницы могут вестись в рублях, поскольку речь идёт о продукте первой необходимости и подобные поставки не находятся под санкциями.

Он добавил, что Россия и Никарагуа обсуждают вопрос экспорта никарагуанских сахара, кофе и мяса в Россию.

Ранее глава Минфина Никарагуа Акоста заявил, что республика не станет вводить санкции против России.

 

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