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Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов упали более чем на 6%

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Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов упали более чем на 6% — ниже $2,1 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов упали более чем на 6%
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE.

Отмечается, что стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF увеличилась до $2068 за 1 тыс. куб. м. 

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

До этого в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».

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