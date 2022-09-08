Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов упали более чем на 6%
- Legion-Media
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE.
Отмечается, что стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF увеличилась до $2068 за 1 тыс. куб. м.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
До этого в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».