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Путин сообщил, что профицит бюджета России в этом году составит около 0,5 трлн рублей

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Бюджет России в этом году будет профицитным, несмотря на все «мрачные прогнозы», сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Путин сообщил, что профицит бюджета России в этом году составит около 0,5 трлн рублей
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«У нас стабилизировались государственные финансы. Хочу отметить, что бюджет будет свёрстан с профицитом в этом году почти под 0,5 трлн рублей — где-то 485 млрд рублей», — сказал глава государства.

Комментируя инфляцию в России, Путин отметил «тенденцию на снижение». Как ожидается, по результатам года показатель составит около 12%, сказал он.

Вместе с этим, по мнению ряда экспертов, в I—II квартале следующего года Россия может выйти на целевые показатели 5—6 или даже 4%.

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