военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Перми в октябре пройдёт Межрегиональный экспортный форум

Короткая ссылка
Межрегиональный экспортный форум (МЭФ-2022) пройдёт 12—13 октября в Перми.
В Перми в октябре пройдёт Межрегиональный экспортный форум
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM.

Участники форума обсудят актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности, форматы развития и меры поддержки. Также они смогут ознакомиться с новыми рынками сбыта и посетить образовательные мастер-классы экспертов.

Ключевым мероприятием 12 октября станет пленарная сессия «Регионы России: поддержка и развитие ВЭД в новых реалиях».

Ранее ФАН сообщало, что в рамках деловой программы Восточного экономического форума пройдёт конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить