В Перми в октябре пройдёт Межрегиональный экспортный форум

Межрегиональный экспортный форум (МЭФ-2022) пройдёт 12—13 октября в Перми.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

Участники форума обсудят актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности, форматы развития и меры поддержки. Также они смогут ознакомиться с новыми рынками сбыта и посетить образовательные мастер-классы экспертов.

Ключевым мероприятием 12 октября станет пленарная сессия «Регионы России: поддержка и развитие ВЭД в новых реалиях».

Ранее ФАН сообщало, что в рамках деловой программы Восточного экономического форума пройдёт конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.