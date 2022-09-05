В Перми в октябре пройдёт Межрегиональный экспортный форум
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM.
Участники форума обсудят актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности, форматы развития и меры поддержки. Также они смогут ознакомиться с новыми рынками сбыта и посетить образовательные мастер-классы экспертов.
Ключевым мероприятием 12 октября станет пленарная сессия «Регионы России: поддержка и развитие ВЭД в новых реалиях».
Ранее ФАН сообщало, что в рамках деловой программы Восточного экономического форума пройдёт конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.