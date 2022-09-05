Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли более чем на 30%

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли более чем на 30%: почти до $2,9 тыс. за 1 тыс. кубов.

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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE. Отмечается, что стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF увеличилась до $2853 за 1 тыс. куб. м. Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе. До этого в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».