Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли более чем на 30%
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.
Отмечается, что стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF увеличилась до $2853 за 1 тыс. куб. м.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
До этого в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».