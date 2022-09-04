WSJ: Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергетического кризиса в Европе
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«Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем всё возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе», — приводит его слова газета Wall Street Journal.
Клоде рассказал, что ЦЕРН разрабатывает планы по остановке некоторых ускорителей частиц.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.