WSJ: Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергетического кризиса в Европе

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рассматривает возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде.

«Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем всё возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе», — приводит его слова газета Wall Street Journal.

Клоде рассказал, что ЦЕРН разрабатывает планы по остановке некоторых ускорителей частиц.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.