Сенатор Цеков назвал Германию ненадёжным партнёром для России
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По мнению сенатора, ненадёжным партнёром для России является Германия, которая не только «отказалась от ввода «Северного потока — 2», но и наложила санкции и была и продолжает быть инициатором многих санкций в отношении России».
«Германия, которая поставляет Украине оружие, которая отказалась от предложений России по выработке документов об обеспечении взаимной безопасности, она, значит, надёжная страна. Я скажу, что более ненадёжного партнёра для России, чем Германия, вообще-то сложно представить на нынешнем этапе», — подчеркнул Цеков.
Он добавил, что прежние руководители ФРГ умели находить общий язык с Россией.
«У нынешних руководителей короткий ум. Германия на сегодня — ведущая страна ЕС. Будет ли она ведущей дальше, это вопрос, при той политике, которую проводит нынешнее руководство», — заключил собеседник RT.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин с декабря 2021 года готовился к прекращению поставок российского газа. По его словам, Россию нельзя назвать надёжным поставщиком энергоносителей.