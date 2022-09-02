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МИД: Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию

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Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.

«С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции, а также обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям», — цитирует РИА Новости Книщака.

По его словам, Россия также готова к реализации крупных совместных проектов.

Ранее стало известно, что в МИД России внимательно отслеживают ситуацию в Ираке и призывают все стороны конфликта проявлять ответственный подход и отказаться от насилия.

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