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Специалист Гривач высказался об идее ограничения цен на российскую нефть

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Директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался об идее ограничения цен на российскую нефть.
Специалист Гривач высказался об идее ограничения цен на российскую нефть
  • Gettyimages.ru

«Если они введут лимит для спотовых котировок, то это будет административное вмешательство в рынок и подрыв его базовых принципов функционирования», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, переход на спотовую индексацию в контрактах на поставку в ЕС и внутри Евросоюза проходил под лозунгом справедливых и рыночных механизмов ценообразования в пику нефтяной индексации, поэтому результатом будет потеря легитимности всей системы функционирования энергетических рынков.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что министры финансов G7 2 сентября представят одобрение плана по установлению потолка цен на российскую нефть.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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