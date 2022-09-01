Специалист Гривач высказался об идее ограничения цен на российскую нефть

Директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался об идее ограничения цен на российскую нефть.

«Если они введут лимит для спотовых котировок, то это будет административное вмешательство в рынок и подрыв его базовых принципов функционирования», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, переход на спотовую индексацию в контрактах на поставку в ЕС и внутри Евросоюза проходил под лозунгом справедливых и рыночных механизмов ценообразования в пику нефтяной индексации, поэтому результатом будет потеря легитимности всей системы функционирования энергетических рынков.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что министры финансов G7 2 сентября представят одобрение плана по установлению потолка цен на российскую нефть.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.