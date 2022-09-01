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Представитель Еврокомиссии Макфи спрогнозировал высокие цены на газ в Европе зимой

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Еврокомиссия ожидает, что цены на газ в Европе останутся на повышенном уровне зимой и упадут в 2024—2025 годах. Об этом заявил представитель ЕК Тим Макфи.
Представитель Еврокомиссии Макфи спрогнозировал высокие цены на газ в Европе зимой
  • Gettyimages.ru

«Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024—2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям», — приводит его слова на брифинге РИА Новости.

Ранее профессор политической экономии Кембриджского университета Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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