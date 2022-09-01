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Московский бизнес обсудил возможности расширения экспорта российских товаров в Египет

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Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что недавно при поддержке «Моспрома» в Каире и Александрии состоялись бизнес-миссии для запуска экспортных поставок в Египет.
Московский бизнес обсудил возможности расширения экспорта российских товаров в Египет
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет kp.ru.

«С 22 по 25 августа столичные промышленники провели более 150 b2b-встреч с египетскими байерами. Некоторые компании после продуктивных переговоров находятся на стадии заключения контрактов», — отметил глава департамента.

Хорошие перспективы в этом отношении есть у компаний по производству межкомнатных дверей, современных средств связи, досмотрового оборудования и прочих.

Ранее заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков в беседе с «Радио 1» рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама.

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