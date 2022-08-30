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В Минэнерго Алжира призвали российские компании увеличить инвестиции в страну

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Министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб призвал российские компании увеличить инвестиции в сферы энергетики и промышленности в стране.
В Минэнерго Алжира призвали российские компании увеличить инвестиции в страну
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

Отмечается, что Аркаб в ходе встречи с российским послом в Алжире Валерьяном Шуваевым призвал компании из России продолжать инвестиции, создавать взаимовыгодное партнёрство с алжирскими компаниями, передавать знания и технологии и обмениваться опытом.

Уточняется также, что российская и алжирская стороны обсудили сотрудничество и партнёрство и возможность инвестиций в сферы энергетики и горнодобывающей промышленности в Алжире.

Ранее сообщалось, что российско-алжирские антитеррористические учения «Щит пустыни — 2022» впервые пройдут в Алжире в ноябре.

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