В Минэнерго Алжира призвали российские компании увеличить инвестиции в страну

Министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб призвал российские компании увеличить инвестиции в сферы энергетики и промышленности в стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

Отмечается, что Аркаб в ходе встречи с российским послом в Алжире Валерьяном Шуваевым призвал компании из России продолжать инвестиции, создавать взаимовыгодное партнёрство с алжирскими компаниями, передавать знания и технологии и обмениваться опытом.

Уточняется также, что российская и алжирская стороны обсудили сотрудничество и партнёрство и возможность инвестиций в сферы энергетики и горнодобывающей промышленности в Алжире.

Ранее сообщалось, что российско-алжирские антитеррористические учения «Щит пустыни — 2022» впервые пройдут в Алжире в ноябре.