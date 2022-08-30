Аналитик Юшков заявил, что Европа лишила бедные страны возможности купить газ
В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что новых источников природного газа на мировом рынке в настоящий момент нет, а СПГ-терминалы европейских стран работают на максимуме своих мощностей.
«Китай, Индия, Япония и Южная Корея — крупнейшие потребители в Азии СПГ — пытаются нарастить запасы, поэтому цены в регионе тоже растут, но пока остаются ниже европейских», — рассказал Юшков.
В этой ситуации наибольший ущерб наносится бедным странам, у которых нет либо возможностей, либо финансовых ресурсов купить газ по новым ценам, заключил он.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.