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Экономист Сафонов спрогнозировал курс биткоина к концу года

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Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что до конца 2022 года биткоин может вернуться к значениям 80% от максимального уровня.
Экономист Сафонов спрогнозировал курс биткоина к концу года
  • Gettyimages.ru

«Стоимость биткоина сейчас во многом определяется ценой на энергоресурсы. Для спекулятивных сделок покупать фьючерсы на нефть и газ выгоднее, чем электронную валюту. Кроме того, падение реальных доходов населения снижает объём инвестиций в криптовалюты», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

Как отметил эксперт, период 2021—2022 годов показал, что криптовалюты уязвимы в условиях неопределённости.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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