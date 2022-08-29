Экономист Сафонов спрогнозировал курс биткоина к концу года

Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что до конца 2022 года биткоин может вернуться к значениям 80% от максимального уровня.

«Стоимость биткоина сейчас во многом определяется ценой на энергоресурсы. Для спекулятивных сделок покупать фьючерсы на нефть и газ выгоднее, чем электронную валюту. Кроме того, падение реальных доходов населения снижает объём инвестиций в криптовалюты», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

Как отметил эксперт, период 2021—2022 годов показал, что криптовалюты уязвимы в условиях неопределённости.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.