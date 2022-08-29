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Ещё три участка выделили в Москве для реализации масштабных инвестпроектов

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что ещё три участка выделили в столице под масштабные инвестиционные проекты (МаИП).
Ещё три участка выделили в Москве для реализации масштабных инвестпроектов
  • РИА Новости

Такое решение одобрили на заседании городской градостроительно-земельной комиссии, пишет kp.ru.

«Планируемый объём вложений в реализацию масштабных инвестиционных проектов превышает 5 млрд рублей. Благодаря этому в городе появится около 1,6 тыс. рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Среди прочего в Новой Москве построят распределительный центр готовой мясной продукции с цехом порционной нарезки, а в Зеленограде создадут новое производство домашней мебели. 

Ефимов добавил, что бывшая промзона «Вагоноремонт» 17, 18 в районе Восточное Дегунино станет новым кварталом, где построят жильё и создадут деловые пространства.

Инвестор вложит в проект около 25 млрд рублей, пишет НСН.

Ранее стало известно, что в бывших промзонах Москвы возвели более 60 строений с начала 2022 года.

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