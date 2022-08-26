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В бывших промзонах Москвы возвели более 60 строений с начала года

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В бывших промзонах Москвы возвели более 60 строений с начала 2022 года.
В бывших промзонах Москвы возвели более 60 строений с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Boonmachai Mingkhwan / EyeEm

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В частности, введено в эксплуатацию 36 жилых домов, четыре детсада и школы, семь офисных и торговых центров, а также 13 складов и три производственных объекта.

«Общая площадь введённой недвижимости составляет 2,5 млн кв. м, в том числе 1,28 млн кв. м жилья», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, до конца года ожидается ввод ещё 27 объектов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что территории в столичных районах Текстильщики и Хорошёво-Мнёвники реорганизуют.

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