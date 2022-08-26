В бывших промзонах Москвы возвели более 60 строений с начала года
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
В частности, введено в эксплуатацию 36 жилых домов, четыре детсада и школы, семь офисных и торговых центров, а также 13 складов и три производственных объекта.
«Общая площадь введённой недвижимости составляет 2,5 млн кв. м, в том числе 1,28 млн кв. м жилья», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, до конца года ожидается ввод ещё 27 объектов.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что территории в столичных районах Текстильщики и Хорошёво-Мнёвники реорганизуют.