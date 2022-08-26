Цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе снова превысили $3500 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3541 за 1 тыс. куб. м.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

16 августа российская компания «Газпром» заявила, что цены на газ в Европе зимой могут превысить $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.