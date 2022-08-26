Аналитик Юшков спрогнозировал «нервозность» на рынке нефти

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал, какие изменения ожидают цены на нефть в ближайшие дни.

По мнению специалиста, в ближайшую неделю можно ожидать «нервозность» на рынке нефти.

«С одной стороны, очередной этап переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе вступает в завершающую фазу: Иран отправил в США свои предложения, где он, по сути, смягчил свои требования, но, с другой стороны, США стали меньше заинтересованы в выводе Ирана из-под санкций», — объяснил аналитик.

Он добавил, что против этой сделки также выступают Израиль и Саудовская Аравия.

«И это сигнал ОПЕК+ для США, который говорит: если вы установите сделку по иранской ядерной программе и дадите Ирану зарабатывать, то для вас, США, для западного мира, это ничего не даст. Вы хотите снизить цены на нефть, а мы сделаем так, чтобы цены всё равно остались высокими, то есть вы дадите Ирану зарабатывать, но при этом для вас никаких плюсов не будет», — рассказал Юшков.

По его словам, с одной стороны, перспектива соглашения по программе «толкает цены на нефть вниз».

«Но угроза со стороны ОПЕК+ снизить объём производства будет толкать цены вверх», — заключил собеседник RT.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что наполняемость бюджета России идёт нужными темпами, несмотря на проблемы, которые создают ей недоброжелатели, в том числе растёт и доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.