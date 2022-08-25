Аналитик Гривач назвал причины повышения цен на газ в Европе

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе c RT прокомментировал данные о том, что биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили $3,2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Главной причиной роста цен на газ в Европе по-прежнему остаётся политика, которую проводят европейские государства, в том числе в отношении России, считает эксперт.

«Рынок газа очень «нервный», он реагирует на любые новости резкими движениями вверх», — рассказал Гривач.

Отсутствие позитивных новостей, ситуация с обслуживанием турбин газопровода «Северный поток — 1», низкий уровень выработки возобновляемых источников энергии в Европе — всё это сказывается на увеличении цены на газ, отметил аналитик.

«С каждым днём приближается отопительный сезон в северном полушарии. Уровень готовности к отопительному сезону в Европе достаточно слабый. Кроме того, мы видим рекордно низкие запасы ПХГ в США, что тоже влияет на уровень цен», — заключил специалист.

Ранее стоимость газа в Европе впервые с марта превысила отметку $3,2 тыс. за 1 тыс. куб. м.