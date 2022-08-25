военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Гривач назвал причины повышения цен на газ в Европе

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе c RT прокомментировал данные о том, что биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили $3,2 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Аналитик Гривач назвал причины повышения цен на газ в Европе
  • Gettyimages.ru

Главной причиной роста цен на газ в Европе по-прежнему остаётся политика, которую проводят европейские государства, в том числе в отношении России, считает эксперт.

«Рынок газа очень «нервный», он реагирует на любые новости резкими движениями вверх», — рассказал Гривач.

Отсутствие позитивных новостей, ситуация с обслуживанием турбин газопровода «Северный поток — 1», низкий уровень выработки возобновляемых источников энергии в Европе — всё это сказывается на увеличении цены на газ, отметил аналитик.

«С каждым днём приближается отопительный сезон в северном полушарии. Уровень готовности к отопительному сезону в Европе достаточно слабый. Кроме того, мы видим рекордно низкие запасы ПХГ в США, что тоже влияет на уровень цен», — заключил специалист.

Ранее стоимость газа в Европе впервые с марта превысила отметку $3,2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить