Кибермошенники похитили у россиян 2,8 млрд рублей в II квартале 2022 года

В Центробанке России сообщили об уменьшении активности кибермошенников в II квартале 2022 года.

Отмечается, что число случаев хищения средств снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%.

«Общий размер ущерба, нанесённого злоумышленниками, сократился на 5,5%, до 2,8 млрд рублей», — заявили в ЦБ России.

Ранее сообщалось, что клиенты банков с 1 октября смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников.

Установить запрет на дистанционные каналы можно в отношении отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции.