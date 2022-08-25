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Кибермошенники похитили у россиян 2,8 млрд рублей в II квартале 2022 года

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В Центробанке России сообщили об уменьшении активности кибермошенников в II квартале 2022 года.
Кибермошенники похитили у россиян 2,8 млрд рублей в II квартале 2022 года
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что число случаев хищения средств снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%.

«Общий размер ущерба, нанесённого злоумышленниками, сократился на 5,5%, до 2,8 млрд рублей», — заявили в ЦБ России.

Ранее сообщалось, что клиенты банков с 1 октября смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. 

Установить запрет на дистанционные каналы можно в отношении отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. 

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