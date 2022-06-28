ЦБ: клиент банка с 1 октября сможет ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

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Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.
ЦБ: клиент банка с 1 октября сможет ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников
  • РИА Новости

«С 1 октября 2022 года клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что установить запрет на дистанционные каналы можно в отношении отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. 

Также для дополнительной защиты клиентов от действий кибермошенников с 1 октября банки будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

Ранее Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для противодействия мошенникам.

Директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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