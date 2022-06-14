ЦБ для противодействия мошенникам предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов

Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для противодействия мошенникам.

«Человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заём. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории», — говорится на сайте регулятора.

Директор департамента управления данными Банка России Алексей Луковников отметил, что при желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

Также юрист Михаил Прядко рассказал в беседе с «Известиями» об уловке, которую используют мошенники при оформлении кредитов на россиян. По его словам, они чаще всего обращаются к микрофинансовым организациям (МФО) из-за упрощённой процедуры оформления займов.