ЦБ для противодействия мошенникам предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов
- РИА Новости
«Человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заём. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории», — говорится на сайте регулятора.
Директор департамента управления данными Банка России Алексей Луковников отметил, что при желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз.
Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.
Также юрист Михаил Прядко рассказал в беседе с «Известиями» об уловке, которую используют мошенники при оформлении кредитов на россиян. По его словам, они чаще всего обращаются к микрофинансовым организациям (МФО) из-за упрощённой процедуры оформления займов.