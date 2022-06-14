ЦБ для противодействия мошенникам предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов

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Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для противодействия мошенникам.
ЦБ для противодействия мошенникам предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов
  • РИА Новости

«Человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заём. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории», — говорится на сайте регулятора.

Директор департамента управления данными Банка России Алексей Луковников отметил, что при желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

Также юрист Михаил Прядко рассказал в беседе с «Известиями» об уловке, которую используют мошенники при оформлении кредитов на россиян. По его словам, они чаще всего обращаются к микрофинансовым организациям (МФО) из-за упрощённой процедуры оформления займов. 

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