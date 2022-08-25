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В Казахстане заявили, что проблем с отгрузкой нефти из-за ремонта на КТК нет

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Проблем с транспортировкой нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) из-за ремонта на двух выносных причальных устройствах нет. Об этом заявил заместитель председателя правления по экономике и финансам казахстанской Национальной компании «КазМунайГаз» Даурен Карабаев.
В Казахстане заявили, что проблем с отгрузкой нефти из-за ремонта на КТК нет
  • Legion-Media

«Как вы знаете, сейчас на КТК ведутся ремонтные работы на двух выносных причальных устройствах. Третье устройство работает в штатном режиме. Каких-то вопросов, проблем у КМГ с отгрузкой нефти на текущий момент нет», — приводит ТАСС его слова.

Карабаев добавил, что мощности по транспортировке соответствуют текущей добыче компании.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства ВПУ-1 и ВПУ-2.

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