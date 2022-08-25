В Казахстане заявили, что проблем с отгрузкой нефти из-за ремонта на КТК нет
- Legion-Media
«Как вы знаете, сейчас на КТК ведутся ремонтные работы на двух выносных причальных устройствах. Третье устройство работает в штатном режиме. Каких-то вопросов, проблем у КМГ с отгрузкой нефти на текущий момент нет», — приводит ТАСС его слова.
Карабаев добавил, что мощности по транспортировке соответствуют текущей добыче компании.
Ранее Каспийский трубопроводный консорциум временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства ВПУ-1 и ВПУ-2.