Каспийский трубопроводный консорциум временно вывел из эксплуатации два выносных причала
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«В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести», — говорится в сообщении на сайте КТК.
В компании подчеркнули, что угроза населению, флоре и фауне Чёрного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена.
Отмечается, что эксплуатация ВПУ остановлена до замены танков плавучести.
«Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3», — говорится в сообщении.
Как уточняется, использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объёмах.