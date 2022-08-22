Каспийский трубопроводный консорциум временно вывел из эксплуатации два выносных причала

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства ВПУ-1 и ВПУ-2.

«В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести», — говорится в сообщении на сайте КТК.

В компании подчеркнули, что угроза населению, флоре и фауне Чёрного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена.

Отмечается, что эксплуатация ВПУ остановлена до замены танков плавучести.

«Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3», — говорится в сообщении.

Как уточняется, использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объёмах.