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Каспийский трубопроводный консорциум временно вывел из эксплуатации два выносных причала

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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства ВПУ-1 и ВПУ-2.
Каспийский трубопроводный консорциум временно вывел из эксплуатации два выносных причала
  • Gettyimages.ru
  • © Hoptocopter

«В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести», — говорится в сообщении на сайте КТК.

В компании подчеркнули, что угроза населению, флоре и фауне Чёрного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена.

Отмечается, что эксплуатация ВПУ остановлена до замены танков плавучести.

«Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3», — говорится в сообщении.

Как уточняется, использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объёмах.

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