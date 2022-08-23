Эксперты «Совэкон» сообщили о снижении экспорта пшеницы из России

Компания «Совэкон», изучающая аграрные рынки, оценила экспорт пшеницы из России в июле — августе 2022 года в 5,9 млн т. Как отметили специалисты, это является минимальным показателем с 2017—2018 сельхозгода.

«Совэкон» оценивает экспорт российской пшеницы в июле — августе, первые два месяца сезона 2022—2023 сельхозгода, в 5,9 млн т. Это на 27% ниже в годовом исчислении и является самым низким объёмом с 2017—2018 сельхозгода», — приводит сообщение компании ТАСС.

По мнению экспертов, это связано с тем, что цены на российскую пшеницу остаются высокими по сравнению с поставщиками из ЕС.

При этом ожидается, что в 2022 году в России будет собран рекордно высокий урожай пшеницы.

«Экспорт российской пшеницы может ускориться в краткосрочной перспективе из-за падения цен на внутреннем рынке и/или повышения мировых цен на пшеницу», — считает глава компании Андрей Сизов.

В июле Минсельхоз России прогнозировал, что урожай зерна в стране по итогам года составит 130 млн т.