ОПЕК+ скоро начнёт работу над новым соглашением альянса

ОПЕК+ скоро начнёт работу над новым соглашением на период после 2022 года, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Скоро мы начнём работу над новым соглашением на период после 2022 года на базе нашего предыдущего опыта, успехов и достижений», — заявил бен Сальман в интервью Bloomberg.

Он отметил, что в альянсе намерены сделать новое соглашение более эффективным.

Ранее генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайтам аль-Гайс в интервью CNBC заявил о непричастности организации к росту цен на нефть и газ.