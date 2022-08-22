ОПЕК+ скоро начнёт работу над новым соглашением альянса
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«Скоро мы начнём работу над новым соглашением на период после 2022 года на базе нашего предыдущего опыта, успехов и достижений», — заявил бен Сальман в интервью Bloomberg.
Он отметил, что в альянсе намерены сделать новое соглашение более эффективным.
Ранее генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайтам аль-Гайс в интервью CNBC заявил о непричастности организации к росту цен на нефть и газ.