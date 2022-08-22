военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Фонде национальной энергетической безопасности дали прогноз по изменению цен на нефть

Короткая ссылка
Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил перспективы изменений цен на нефть.
В Фонде национальной энергетической безопасности дали прогноз по изменению цен на нефть
  • Gettyimages.ru
  • © David Buffington

В интервью радио Sputnik он объяснил, что скачок цен на нефть —  более $2,8 тыс. за 1 тыс. куб. м — на открытии торгов в понедельник, по данным лондонской биржи ICE, связан с информацией о приостановке поставок по «Северному потоку».

Гривач высказал мнение, что резкое снижение цен на газ сейчас практически невозможно, если только вдруг не произойдёт резкого восстановления отношений между Россией и странами Запада.

Также он отметил, что при реальном дефиците газа рост цен на нефть будет значительным.

«Когда нет газа, цены становятся астрономическими. Они и сейчас экстремально высокие, но верхнего потолка у них почти нет. Потому что, когда нет газа, он стоит как звездолёт средних размеров. Если говорить о средних уровнях, думаю, новые рекорды не за горами. Уже сейчас, в июле-августе, пиковые среднемесячные цены выше, чем в предыдущем отопительном сезоне. Движение в этом направлении будет сохраняться», — объяснил Гривач. 

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в случае, если страны G7 попытаются установить предельные цены на нефть, Россия не будет продавать её себе в убыток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить