В Фонде национальной энергетической безопасности дали прогноз по изменению цен на нефть

Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил перспективы изменений цен на нефть.

В интервью радио Sputnik он объяснил, что скачок цен на нефть — более $2,8 тыс. за 1 тыс. куб. м — на открытии торгов в понедельник, по данным лондонской биржи ICE, связан с информацией о приостановке поставок по «Северному потоку».

Гривач высказал мнение, что резкое снижение цен на газ сейчас практически невозможно, если только вдруг не произойдёт резкого восстановления отношений между Россией и странами Запада.

Также он отметил, что при реальном дефиците газа рост цен на нефть будет значительным.

«Когда нет газа, цены становятся астрономическими. Они и сейчас экстремально высокие, но верхнего потолка у них почти нет. Потому что, когда нет газа, он стоит как звездолёт средних размеров. Если говорить о средних уровнях, думаю, новые рекорды не за горами. Уже сейчас, в июле-августе, пиковые среднемесячные цены выше, чем в предыдущем отопительном сезоне. Движение в этом направлении будет сохраняться», — объяснил Гривач.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в случае, если страны G7 попытаются установить предельные цены на нефть, Россия не будет продавать её себе в убыток.