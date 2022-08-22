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Аналитик Пигарев объяснил рост цен на газ в Европе

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Анастасия Белоусова
Аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым биржевые цены на газ в Европе в понедельник, 22 августа, поднялись выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Аналитик Пигарев объяснил рост цен на газ в Европе
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По мнению эксперта, рост цен связан с несколькими факторами, среди которых заявление «Газпрома» о полной остановки «Северного потока» на трое суток 31 августа для техобслуживания.

«Однако, рост наблюдался и ранее. С 27 июля «Газпром» сократил транзит газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» до 20% от номинальной мощности (33 млн куб. м в сутки)», — заметил Пигарев.

Он также добавил, что ЕС ускоренно наполняет газовые хранилища, закупая СПГ по «любым ценам». 

Кроме того, по его мнению, поддержку ценам оказывает жаркая погода, так как расход электроэнергии увеличился в связи с необходимостью охлаждения помещений.

«В августе наполненность газовых хранилищ в ЕС превысит 80%, а спрос со стороны генерирующих компаний достигнет сезонного минимума в сентябре, что может привести к существенной коррекции цен в первой половине осени», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе в понедельник, 22 августа, поднялись выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

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