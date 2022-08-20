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МИД: Россия считает необходимым переход со SWIFT на более защищённые механизмы

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Россия считает необходимым постепенный переход от системы межбанковских платежей SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

«В любом случае исходим из необходимости постепенного перехода от SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации», — цитирует ТАСС Панкина.

Он отметил, что с этой целью развивается Система передачи финансовых сообщений Банка России.

Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия приложит усилия, чтобы избавиться от необходимости SWIFT.

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