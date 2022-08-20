МИД: Россия считает необходимым переход со SWIFT на более защищённые механизмы
«В любом случае исходим из необходимости постепенного перехода от SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации», — цитирует ТАСС Панкина.
Он отметил, что с этой целью развивается Система передачи финансовых сообщений Банка России.
Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия приложит усилия, чтобы избавиться от необходимости SWIFT.