Банк «Уралсиб» ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в размере 5% от суммы, при этом её минимальный размер составит $25 или €25.

Об этом говорится в материалах банка.

«Безналичное зачисление денежных средств на счёт в иностранной валюте из-за пределов сети ПАО «Банк Уралсиб»: 5% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии — 25 долларов или евро», — цитирует документ РИА Новости.

По переводам в долларах и евро комиссия будет удерживаться в соответствующих валютах, а по переводам в иных валютах комиссия будет удерживаться в евро. В то же время комиссия не распространяется на счета срочных вкладов и счета в китайских юанях, открытых в банке.

Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия приложит усилия для того, чтобы избавиться от необходимости в SWIFT.