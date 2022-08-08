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«Уралсиб» ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в размере 5% от суммы

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Банк «Уралсиб» ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в размере 5% от суммы, при этом её минимальный размер составит $25 или €25.
«Уралсиб» ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в размере 5% от суммы
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом говорится в материалах банка.

«Безналичное зачисление денежных средств на счёт в иностранной валюте из-за пределов сети ПАО «Банк Уралсиб»: 5% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии — 25 долларов или евро», — цитирует документ РИА Новости.

По переводам в долларах и евро комиссия будет удерживаться в соответствующих валютах, а по переводам в иных валютах комиссия будет удерживаться в евро. В то же время комиссия не распространяется на счета срочных вкладов и счета в китайских юанях, открытых в банке.

Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия приложит усилия для того, чтобы избавиться от необходимости в SWIFT.

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