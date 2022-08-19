Аналитик спрогнозировал отсутствие серьёзных колебаний цен на нефть в ближайшее время
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По словам аналитика, на изменение нефтяных цен влияет много факторов.
«Очевидно, что на рынок давит ожидание, что, возможно, будут ужесточены санкции против России, а также попытка ввести предельные цены на российскую нефть», — отметил Митрахович.
При этом он добавил, что если будет глобальная рецессия, значит, нефти «нужно будет меньше».
«На текущем этапе я бы не ожидал серьёзного движения цен на нефть. Эти факторы, скорее, уравновешивают», — уточнил эксперт.
Ранее аналитик Деев допустил рост цен на бензин в России осенью.