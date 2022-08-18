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В ЦБ России заявили, что банки в июле нарастили кредитование россиян

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В Центробанке России заявили, что в июле банки нарастили кредитование россиян.
В ЦБ России заявили, что банки в июле нарастили кредитование россиян
  • РИА Новости

«В июле рост розничного кредитования ускорился до 1% с 0,4% в июне. Увеличились выдачи как потребительских, так и ипотечных кредитов, в том числе в рамках госпрограмм. Корпоративное кредитование также показало значительный рост на 1,2% (в июне 0,1%) при сохранении тенденции к девалютизации портфеля», — говорится в материалах регулятора.

Уточняется, что корпоративный портфель в июле увеличился на 600 млрд рублей «за счёт ряда крупных сделок, а также благодаря выдачам около 160 млрд рублей в рамках государственных программ».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что принято решение бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека».

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