Bloomberg: Россия потребовала оплачивать СПГ с проекта «Сахалин-2» через Газпромбанк

Россия выдвинула новое требование по оплате поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2», теперь деньги должны проходить через Газпромбанк.

Как пишет агентство со ссылкой на документы, новый оператор ООО «Сахалин Энерджи» направил клиентам инструкции по оплате в долларах США через Газпромбанк, а не через зарубежные банки, как ранее.

Другой вариант проведения оплаты — через российское подразделение «Райффайзена», однако вариант с Газпромбанком предпочтителен.

Как заявили источники агентства, по крайней мере два покупателя СПГ уже изучают вопрос того, будут ли платежи через Газпромбанк нарушением санкций.

Ранее Россия направила официальное уведомление ряду японских компаний о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору.