военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Шульгин спрогнозировал рост курса доллара осенью

Короткая ссылка
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин предположил, что осенью курс доллара поднимется выше 65 рублей.

В интервью «Известиям» эксперт рассказал, что налоговый период будет оказывать поддержку рублю до конца августа.

«При этом сезон отпусков и подготовка школьников к возвращению за парты не предполагают до конца месяца более существенной активности импортёров. Туристический спрос на валюту также заметно сократился. Соответственно, баланс на рынке должен в ближайшее время оставаться смещённым в сторону превышения предложения валюты, подразумевая риск укрепления рубля до 56—58 за доллар», — объяснил Шульгин.

По его словам, в осенний период ожидается плавное движение в сторону уровня 65 рублей за доллар.

Ранее в ЦБ России разъяснили, как поступать со сбережениями в долларах на фоне ситуации с санкциями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить