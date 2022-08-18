Аналитик Шульгин спрогнозировал рост курса доллара осенью
В интервью «Известиям» эксперт рассказал, что налоговый период будет оказывать поддержку рублю до конца августа.
«При этом сезон отпусков и подготовка школьников к возвращению за парты не предполагают до конца месяца более существенной активности импортёров. Туристический спрос на валюту также заметно сократился. Соответственно, баланс на рынке должен в ближайшее время оставаться смещённым в сторону превышения предложения валюты, подразумевая риск укрепления рубля до 56—58 за доллар», — объяснил Шульгин.
По его словам, в осенний период ожидается плавное движение в сторону уровня 65 рублей за доллар.
Ранее в ЦБ России разъяснили, как поступать со сбережениями в долларах на фоне ситуации с санкциями.