В ЦБ разъяснили, как поступать со сбережениями в долларах
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Рекомендации опубликованы в Telegram-канале «Финансовая культура» —
образовательном проекте Банка России.
Прежде всего, в ЦБ напомнили, что после введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются надёжным способом сбережений.
«Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», — говорится в посте.
Отмечается, что если по каким-то причинам необходимо держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции, то стоит изучить возможность открытия счёта за рубежом.
Также в посте разобраны основные проблемы, с которыми может столкнуться держатель сбережений в долларах: комиссия за обслуживание счёта, перевод денег со счёта в одном российском банке на свой счёт в другом российском банке и другие.