военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ЦБ разъяснили, как поступать со сбережениями в долларах

Короткая ссылка
В ЦБ России разъяснили, как поступать со сбережениями в долларах на фоне ситуации с санкциями.
В ЦБ разъяснили, как поступать со сбережениями в долларах
  • Gettyimages.ru
  • © ATU Images

Рекомендации опубликованы в Telegram-канале «Финансовая культура» —
образовательном проекте Банка России.

Прежде всего, в ЦБ напомнили, что после введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются надёжным способом сбережений.

«Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», — говорится в посте.

Отмечается, что если по каким-то причинам необходимо держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции, то стоит изучить возможность открытия счёта за рубежом.

Также в посте разобраны основные проблемы, с которыми может столкнуться держатель сбережений в долларах: комиссия за обслуживание счёта, перевод денег со счёта в одном российском банке на свой счёт в другом российском банке и другие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить