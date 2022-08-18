В ЦБ разъяснили, как поступать со сбережениями в долларах

В ЦБ России разъяснили, как поступать со сбережениями в долларах на фоне ситуации с санкциями.

Рекомендации опубликованы в Telegram-канале «Финансовая культура» —

образовательном проекте Банка России.

Прежде всего, в ЦБ напомнили, что после введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются надёжным способом сбережений.

«Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», — говорится в посте.

Отмечается, что если по каким-то причинам необходимо держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции, то стоит изучить возможность открытия счёта за рубежом.

Также в посте разобраны основные проблемы, с которыми может столкнуться держатель сбережений в долларах: комиссия за обслуживание счёта, перевод денег со счёта в одном российском банке на свой счёт в другом российском банке и другие.