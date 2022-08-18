Курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Об этом сообщило РИА Новости.

По данным на 12:40 мск, курс доллара снижался на 85 копеек, до 59,9 рубля, что является минимумом с 3 августа.

При этом курс евро снижался на 1 рубль, до 60,67 рубля.

Ранее руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова заявила, что курс доллара будет снижаться из-за снижения спроса на эту валюту в России.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.