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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа

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Курс доллара на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщило РИА Новости

По данным на 12:40 мск, курс доллара снижался на 85 копеек, до 59,9 рубля, что является минимумом с 3 августа.

При этом курс евро снижался на 1 рубль, до 60,67 рубля. 

Ранее руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова заявила, что курс доллара будет снижаться из-за снижения спроса на эту валюту в России. 

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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