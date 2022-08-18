Курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа
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Об этом сообщило РИА Новости.
По данным на 12:40 мск, курс доллара снижался на 85 копеек, до 59,9 рубля, что является минимумом с 3 августа.
При этом курс евро снижался на 1 рубль, до 60,67 рубля.
Ранее руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова заявила, что курс доллара будет снижаться из-за снижения спроса на эту валюту в России.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.