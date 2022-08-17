военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В России обязательную маркировку антисептиков планируют внедрить в 2023 году

Короткая ссылка
Обязательную цифровую маркировку предназначенной для гигиены рук косметической продукции с заявленным антимикробным действием, а также кожных антисептиков планируется запустить с 1 апреля 2023 года в России.
В России обязательную маркировку антисептиков планируют внедрить в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Соответствующий проект постановления разработал Минпромторг, сообщает «Российская газета».

По словам замглавы ведомства Василия Шпака, при принятии решения по маркировке правительство и Минпромторг ориентируются в первую очередь на Стратегию по противодействию нелегальному обороту продукции, которая принята до 2025 года.

«При этом, и я бы хотел это особенно подчеркнуть, инициатором внедрения маркировки зачастую выступает сам бизнес, и в случае с антисептиками так и произошло», — подчеркнул замминистра.

Согласно исследованию Высшей школы экономики, доля незаконного оборота антисептиков в России составляет более 50%. По мнению экспертов, введение цифровой маркировки позволит снизить долю контрафакта на рынке и приведёт к увеличению доходов легальных производителей до 0,7 млрд рублей.

Ранее «Известия» сообщали, что в России продажи медицинских масок в июле этого года по сравнению с июнем выросли на 17%, антисептиков — на 4%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить