В России обязательную маркировку антисептиков планируют внедрить в 2023 году

Обязательную цифровую маркировку предназначенной для гигиены рук косметической продукции с заявленным антимикробным действием, а также кожных антисептиков планируется запустить с 1 апреля 2023 года в России.

Соответствующий проект постановления разработал Минпромторг, сообщает «Российская газета».

По словам замглавы ведомства Василия Шпака, при принятии решения по маркировке правительство и Минпромторг ориентируются в первую очередь на Стратегию по противодействию нелегальному обороту продукции, которая принята до 2025 года.

«При этом, и я бы хотел это особенно подчеркнуть, инициатором внедрения маркировки зачастую выступает сам бизнес, и в случае с антисептиками так и произошло», — подчеркнул замминистра.

Согласно исследованию Высшей школы экономики, доля незаконного оборота антисептиков в России составляет более 50%. По мнению экспертов, введение цифровой маркировки позволит снизить долю контрафакта на рынке и приведёт к увеличению доходов легальных производителей до 0,7 млрд рублей.

Ранее «Известия» сообщали, что в России продажи медицинских масок в июле этого года по сравнению с июнем выросли на 17%, антисептиков — на 4%.