Глава «Нафтогаза» заявил о повреждении нефтеперерабатывающей инфраструктуры Украины
- РИА Новости
«Наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у «Укрнафты» очень много повреждений», — приводит ТАСС слова Витренко в интервью украинскому изданию «Страна».
По его словам, с 24 февраля Украина лишилась многих своих нефтяных и перерабатывающих активов.
Он добавил, что ситуация с подземными НПЗ лучше, но их часть оказалась в районе боевых действий или на неподконтрольной Киеву территории.
Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму $12,4 трлн.