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Глава «Нафтогаза» заявил о повреждении нефтеперерабатывающей инфраструктуры Украины

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Нефтеперерабатывающая структура Украины сильно повреждена, ситуация в данной сфере сложная, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Глава «Нафтогаза» заявил о повреждении нефтеперерабатывающей инфраструктуры Украины
  • РИА Новости

«Наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у «Укрнафты» очень много повреждений», — приводит ТАСС слова Витренко в интервью украинскому изданию «Страна».

По его словам, с 24 февраля Украина лишилась многих своих нефтяных и перерабатывающих активов.

Он добавил, что ситуация с подземными НПЗ лучше, но их часть оказалась в районе боевых действий или на неподконтрольной Киеву территории.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму $12,4 трлн.

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