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Экономист Беляев назвал уход от доллара мировой тенденцией

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Экономист Михаил Беляев назвал уход от доллара мировой тенденцией.
Экономист Беляев назвал уход от доллара мировой тенденцией
  • Gettyimages.ru

«Сейчас уход от доллара — мировая тенденция, поскольку сокращается влияние Соединённых Штатов в экономической и политической областях», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

Как отметил эксперт, доллар не исчезнет с мировой арены, поскольку речь идёт о расчётной единице.

«Да, сфера его влияния и объёмы применения сузятся, но он продолжит доминировать. С ослабленной позицией эта валюта будет занимать значительное место в расчётах и платежах», — прогнозирует Беляев.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

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